"Le sensazioni per la partita sono buone, il risultato poteva essere migliore. Dobbiamo accettare e rialzarci perché è importante. Non abbattiamoci. Prendiamo questa partita per tornare in alto in stagione e migliorare". Così Kyle Walker analizza l'1-1 di ieri tra Milan e Inter ai microfoni di Sport Tv Portugal.

Il difensore inglese era alla prima partita coi rossoneri dopo il recente acquisto dal Manchester United.