Mattatore dell'ultimo derby di campionato con una doppietta che ha cambiato le sorti della lotta scudetto in favore del Milan, Olivier Giroud non vede l'ora di affrontare l'Inter nel big match in programma sabato sera a San Siro: "Sono carico perché è una partita speciale per noi e per i tifosi. C'è una grande rivalità", le parole dell'attaccante francese a Sportmediaset.