Insieme a Tijjani Reijnders, il protagonista dell’intervista a caldo post-derby è Matteo Gabbia, autore del gol vittoria, che dice la sua ai microfoni di DAZN dopo la partita di San Siro:

Hai una storia bellissima legata al Milan, oggi regali una gioia ai tifosi e a te.

“Sono sicuramente contentissimo per noi, per i tifosi. Era un momento abbastanza difficile, dove eravamo in difficoltà. Questa gara però ci darà tanta energia, sono felicissimo per la squadra e per quella gente che è stupenda”.

Fai lezioni di italiano a Reijnders?

“Tutti gli italiani, poi lui è intelligentissimo. Siamo felici di averlo con noi”.

Questa vittoria può essere la chiave?

“Lo spirito deve essere sempre questo. Dobbiamo scendere in campo dando sempre tutto, poi i risultati magari non arriveranno ma dando il massimo possiamo rendere orgogliosi i tifosi. Poi a fine anno vedremo dove siamo”.

Oggi si sono visti i risultati del gran lavoro elogiato da Fonseca?

“Il nostro dovere è dare il massimo. Dobbiamo fare sempre il nostro lavoro per non avere rimpianti, siamo sempre di fianco al mister al di là di quello che si dice fuori”.