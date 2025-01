"L'Inter dopo la Juve? E dura, è dura. In poco tempo dobbiamo trasmettere il massimo delle informazioni". Sergio Conceiçao parla così a Radio TV Serie A del suo strano debutto da tecnico del Milan. Dopo la semifinale di Supercoppa italiana vinta venerdì, domani il portoghese si giocherà la possibilità di vincere subito il primo trofeo in rossonero in un derby sentitissimo: "Vogliamo vincere la Supercoppa, è un momento speciale per noi come gruppo - ha aggiunto l'ex Porto -. I ragazzi sentono questo, anche se abbiamo qualche problemino a livello fisico, c'è questa mentalità e mi lascia fiducioso per domani. In questi giorni mi sta piacendo l'umiltà di capire che si deve cambiare a livello tattico e tanto a livello di mentalità. e loro stanno accettando questo. La pressione qui è sempre grande, affrontiamo le cose con testa alta e tanto lavoro. Inzaghi? Simone è un amico, abbiamo vinto tanto insieme. Prima e dopo è un amico, durante la gara è un avversario".