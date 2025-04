Sergio Conceiçao, tecnico del Milan, ha parlato a Sport Mediaset nel post-partita del derby di Coppa Italia: "I ragazzi lavorano bene, poi le partite hanno vita propria e i dettagli sono importanti. Mi è piaciuto l'atteggiamento, l'ambizione, la compattezza e la solidità difensiva. Abbiamo sofferto nei primi minuti più di quello che volevamo, abbiamo cercato di migliorare due-tre aspetti e nel secondo tempo abbiamo fatto una gara di grandissimo livello. Nel campionato spesso non abbiamo dimostrato questo livello, peccato perché la qualità è davvero tanta".

Il futuro? Conceiçao spiega: "Non è importante Conceicao, ma il presente del Milan. Non abbiamo ancora vinto il trofeo. Non sono cambiato rispetto a tre giorni fa. Dobbiamo trovare un equilibrio di squadra ed emozionale".

Su Jovic: "Sta lavorando benissimo nelle ultime tre-quattro settimane. Ha perso un po' di kg ed era importante. Ci dà quel qualcosa che volevamo dentro la partita. Riesce a giocare dietro ai centrocampisti avversari, volevamo quest'aspetto e il primo gol è nato così. Abbiamo fiducia in tutti i giocatori, tutti sono diversi e hanno qualità specifiche. Scelgo i titolari in base alle caratteristiche e a quello che ci serve. A Udine Abraham ha dato risposte importanti. Tutti lavorano al massimo, mi dispiace che in campionato a volte non riusciamo a fare quello che facciamo in allenamento".

Conceiçao ha parlato così di Pulisic: "Ha fatto una bella partita, sacrificandosi molto. L'Inter ha tre centrocampisti e dovevamo riequilibrare. Jovic su Asllani è stato importante, Pulisic ha corso tanto in fase difensiva. Delle volte gli manca un po' di freschezza in avanti, è normale. Io sono un appassionato di questo sport e soffro un pochettino di più di qualcun'altro. Piedi per terra, non abbiamo vinto nulla ancora. Anche a livello d'immagine dobbiamo concludere bene il campionato".