Franco Baresi, vice presidente del Milan, non vuole pensare all'eventualità di un altro euroderby contro l'Inter negli ottavi di finale di Champions League: "Facciamo un passo alla volta, ora ci aspetta quello di campionato - le sue parole a Sky Sport dopo il sorteggio dei playoff che ha abbinato i rossoneri al Feyenoord -. C'è l'esperienza della Supercoppa, loro saranno arrabbiati. Ci sarà una grande atmosfera domenica, noi dobbiamo andare oltre la delusione vissuta in Champions. Dovremo dimostrare di avere carattere. Il mio auguro è che ci sia la scossa, il morale non è altissimo ma questa partita magari ci può far riprendere il cammino".