Alla sua età, meglio essere un pilastro dello Spezia o andare in un grande club e partecipare alle rotazioni. Quindi non giocare sempre?

"Non so ancora rispondere. In questi anni di A per me era fondamentale giocare tanto e fare esperienza. Ogni allenamento ti può dare qualcosa. Con questa maglia ho raggiunto la promozione e ho vissuto anni fantastici".

E i prossimi?

"Vedremo. Adesso pensiamo a concludere al meglio la stagione".

Complimenti per la partita. Però le faccio vedere il gol di Brozovic: perché si ferma?

"E' un errore, perché queste squadre ti fanno correre tantissimo. Ho perso lucidità e quel mezzo secondo per andargli addosso. Anche questo episodio mi farà crescere".

La squadra più forte del campionato? Chi lo vince lo scudetto?

"Sarà combattuto fino all'ultimo: forse l'Inter, arrivando dalla vittoria dell'anno scorso, è più pronta a livello d'esperienza rispetto alle altre concorrenti. Ma sarà un finale di stagione intrigante".