Già presente ieri in tribuna all'Arechi di Salerno, Giulio Maggiore è il nuovo rinforzo per la Salernitana di Davide Nicola. Lo Spezia, prossimo avversario dell'Inter in campionato, perde così un'importante pedina, capitano lo scorso anno. Secondo quanto filtrato nelle scorse settimane, il centrocampista e il club ligure non avrebbero trovato l'accordo per il rinnovo e avrebbero quindi deciso di guardarsi attorno, fino all'epilogo della cessione ai campani.