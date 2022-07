Al di là del facile tap-in per il gol del 2-0 segnato dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo, Rayan Cherki, giovane attaccante dell'Olympique Lione protagonista del match contro l'Inter a Cesena, ha impressionato per qualità e capacità di corsa. Intervistato nel dopo partita da Canal+, Charki ha parlato del suo stato di forma: "Penso di essere entrato bene. Erano mesi che non giocavo. Le prime due amichevoli sono state complicate per me fisicamente. Ho avuto un po' di problemi. Lavoro molto tutti i giorni per giocare questo tipo di partite, divertirmi e ho una condizione fisica al top. Mi sento all'80/90% delle mie capacità. Le settimane a venire saranno molto preziose per me. Devo ancora lavorare molto per essere al top fisicamente. Contro l'Inter abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo iniziato bene anche nei primi dieci minuti del secondo. Poi, penso che abbiamo perso le palle troppo in fretta. Ecco perché lavoreremo questa settimana per perfezionare gli ultimi aggiustamenti ed essere pronti per la prossima settimana".