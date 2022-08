Il Lecce ha presentato quest'oggi uno dei suoi nuovi acquisti, l'attaccante svedese classe 2003 Joel Voelkerling Persson arrivato dalla Roma con la quale ha disputato l'ultimo campionato Primavera perdendo in finale contro l'Inter. Inter che sarà prima avversaria dei salentini in questo nuovo campionato di Serie A e alla quale il ragazzo scandinavo dedica un pensiero in conferenza stampa: "L’anno scorso ho perso la finale del campionato primavera contro l’Inter, e alla prima ci saranno proprio i nerazzurri e spero in questa rivincita di portare a casa il successo".