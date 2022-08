Sarà Gabriel Strefezza uno degli uomini del Lecce da tenere sotto osservazione questa sera al Via del Mare. "Abbiamo visto dei video dell’Inter, bisogna tenere a bada Lukaku e Lautaro Martínez - le parole dell'esterno riportate da Gazzetta.it -. Lukaku è forte e Lautaro gira intorno a lui. Possono complicarci la vita. Dobbiamo chiuderci bene in difesa e poi uscire in velocità nei contropiedi, con il nostro 4-3-3. Preparare le giocate sulle ali per le conclusioni dei nostri attaccanti, magari di testa oppure in scivolata. La difesa interista è molto veloce con Bastoni, Skriniar e De Vrij. I tifosi del Lecce hanno già fatto la loro parte con oltre 20 mila abbonamenti. Tocca a noi ripagarli".