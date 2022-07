Finisce con un rotondo 7-0 la seconda amichevole pre-campionato del Lecce di Marco Baroni, avversario dell'Inter alla prima giornata di Serie A il prossimo 13 agosto e impegnato in questi giorni nella preparazione a Folgaria in Trentino. Dopo il 14-1 sul Postal Calcio, travolto questo pomeriggio il Rovereto con le firme di Helgason, Colombo (doppietta per entrambi), Berisha, Rodriguez e un autogol. In programma mercoledì 13 luglio a Bressanone il terzo test contro i tedeschi del Bochum.