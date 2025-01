Dopo la sconfitta incassata contro il Cagliari, il Lecce ripartirà dall'Inter, gara probante e parecchio complicata per i salentini chiamati alla reazione dal centrocampista Thórir Helgason che a TeleRama ha caricato compagni e tifosi in vista della sfida ai campioni d'Italia. "Con il Cagliari è stata una partita molto difficile - ha ammesso -. Nonostante fossimo passati in vantaggio nel primo tempo, non siamo riusciti a mantenere il clean sheet nel secondo. In quello stadio, con i tifosi così vicini, tra il boato del primo e del secondo gol ci siamo persi. Poi è arrivata l’espulsione, e non siamo riusciti a evitare il peggio. Subire quattro gol fa male. In situazioni del genere dobbiamo essere più bravi a rimanere concentrati e dentro la partita" ha detto prima di chiamare all'attenzione i supporters: "Ci vediamo allo stadio. Continuate a seguirci, a supportarci, a cantare e a coprirci le spalle. Noi daremo il massimo per voi".

La prossima sfida è da brividi: domenica arriva l’Inter. Vietato lasciarsi intimidire:

"Sarà una partita difficilissima, ma non dobbiamo avere paura. Dobbiamo vincere i duelli fisici, le seconde palle, e quando avremo l’opportunità di fare male, dovremo essere incisivi sotto porta. Dobbiamo segnare".