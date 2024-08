L'intervento di Luca Gotti in conferenza stampa dopo Inter-Lecce 2-0:

Come analizza la prestazione?

"Al quarto minuto facciamo un altro errore in area. Potevamo gestire meglio quel cross. Potevamo avere il tempo di riposizionarci. Da lì in avanti abbiamo fatto la patita che dovevamo fare mettendo in conto le qualità che ha l’Inter. È un passo in avanti. Dobbiamo cercare equilibrio e solidità".

Come giudica Dorgu nel nuovo ruolo? Non sarebbe più funzionale arretrarlo?

"Non lo so. Sta giocando nelle ultime 12 partite in quel ruolo.

La sensazione è che cambi poco per lui che giochi più avanti o indietro. La scelta invece è mettere a suo agio il più possibile Banda.

Per Gendrey è stata la sua ultima partita col Lecce?

"Probabilmente è stata l’ultima partita col Lecce. A differenza di altre situazioni il ragazzo mi ha dato totale disponibilità mettendo davanti lo spirito di squadra.

Pierret direttamente a San Siro dalla Ligue 2.

"Ci sono e ci saranno tanti francesi nel Lecce. A gennaio non era stato possibile averlo. Sono molto contento di lui. Abbina quantità e qualità. Non ha avuto paura oggi".