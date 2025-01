Conferenza stampa di presentazione del match contro l'Inter per Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, che parla così della sfida del Via del Mare contro i campioni d'Italia in carica: "Sono partite che si preparano da sole dal punto di vista psicologico, della concentrazione. Sai che devi concedere l'indispensabile, perché l'Inter si prende quello che vuole. Abbiamo preparato la sfida dal punto di vista tecnico. Dobbiamo cercare di giocare una partita coraggiosa. L'Inter ha qualità, freddezza e sicurezza, parliamo di un top club a livello internazionale. Il Lecce però deve fare la sua partita con grande umiltà e grande coraggio".

Come ha visto Dorgu in settimana?

"Questa settimana bene, la scorsa un po' distratto. Ha vent'anni, è sulla bocca di tutti, lo reclamano le migliori squadre europee, è normale ed è umano. Lui però è molto maturo. La scorsa settimana sicuramente ha avuto un calo di attenzione, negli ultimi giorni invece l'ho visto bene, ho parlato con lui e non credo che il calciomercato non lo stia turbando".

Come giudica il suo percorso finora?

"Credo che certi passaggi siano fisiologici. La sconfitta di Cagliari sanguina ancora, era una sconfitta evitabile. Ma fa parte già del passato, bisogna guardare avanti. Abbiamo perso a Como, ma il Como non c'entra nulla con noi, è una squadra che fa parte di un'altra dimensione. Gli alti e bassi non dipendono solo da noi ma anche dal valore della squadra avversaria".