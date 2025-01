Dopo le interviste con le tv, Marco Giampaolo si accomoda nella sala conferenze dello stadio 'Via del Mare' per approfondire con i cronisti presenti i temi di Lecce-Inter: "Quando giochi contro questa squadre devi scegliere come farlo e c'erano due possibilità: con coraggio o difendendo a oltranza lasciando il pallino alla squadra avversaria. Il primo gol è stato un errore tecnico, il secondo un passaggio sbagliato. Però alla squadra non è mancato l'atteggiamento. Due gol difficili da digerire, poi siamo ripartiti cercando di trovare la scintilla. L'errore fa parte del calcio, l'atteggiamento va corretto invece. Si sbaglia, l'importante non è morire sull'errore, non abbassare la testa ma reagire. Ora mi è venuto un flash: Guilbert dopo l'appoggio sbagliato ha avuto una possibilità di là. Parlavo con Inzaghi, gli ho detto che non sapevo se sarebbe venuto a prenderci o ci avrebbe aspettato, mi ha detto che avevano preparato entrambe le cose. Mi dispiace per il 4-0, che nel computo non ci sta nemmeno".