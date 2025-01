Marco Giampaolo si presenta ai microfoni di Sky Sport per analizzare la brutta batosta presa dal Lecce contro l'Inter: "Il primo gol subito è stato un regalo, era un disimpegno facile - le parole del tecnico dei salentini -. Poi abbiamo subito un uno contro uno in area. Stesso discorso per il secondo gol, al di là della forza e della consapevolezza di una squadra che sa come girare e gestire le partite. Al netto degli episodi, devi decidere come giocartela e abbiamo usato la via del coraggio, altrimenti l'Inter ti sfinisce e la perdi comunque. Mi spiace perché l'abbiamo messa subito in salita, anche il secondo gol è stata una leggerezza in uscita. Pazienza, andiamo avanti. La differenza di qualità è stata visibile".

Bisogna intervenire in difesa sui mercato?

"Il mercato è roba del club, non ci entro. Comunque non sarà un mercato per cambiare la struttura della squadra, io sono concentrato sulla mia squadra oggi. Era proibitiva, ma ho chiesto alla squadra di scommettere sull'1% di possibilità di fare risultato e ho chiesto il coraggio di non subire la forza di una squadra come l'Inter. Il nostro campionato è vivo, sappiamo che la lotta è dura. Ci saranno partite dove la posta in palio varranno molto di più".

C'è la sensazione che manchi qualcosa in termini di efficacia in attacco?

"Le nostre caratteristiche sono quelle, abbiamo centrocampisti duttili, forti fisicamente ma pochi palleggiatori. Helgason l'ho messo per alzare il tasso qualitativo, poi abbiamo laterali e incursori che sanno aprirsi il campo con forza".