Wladimiro Falcone del Lecce si prepara alla sfida contro l'Inter di domenica alle 18. “Abbiamo avuto delle pressioni in questo periodo ed è normale quando i risultati non arrivano, con l’Inter paradossalmente sai che è una partita che potresti perdere; e questo forse ti potrebbe liberare un pochettino la mente - dice al Corriere Salentino -. La ricetta per fermare l'Inter? Non penso ci sia una ricetta vera a propria, però noi giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e questo è importante. Mi viene in mente la partita dell’anno scorso, abbiamo preso gol e pensavamo di dover perdere 7-0, poi abbiamo fatto una bella gara che abbiamo perso all’ultimo momento. Anche questa volta cercheremo di metterli in difficoltà, ci proveremo almeno, perché fare il risultato contro questa Inter è difficile, ma conta fare una bella partita”.

Assente per squalifica, Martin Pongracic. "Sicuramente un’assenza importante per noi, però chiunque scenderà in campo al suo posto, farà bene e sarà affidabile”.