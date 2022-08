Federico Di Francesco sceglie il Lecce e si unisce alla squadra con l'obiettivo di contribuire alla salvezza giallorossa. A due giorni dall'inizio del campionato, l'esterno offensivo si presenta in conferenza stampa e mette in chiaro la propria opinione sulla stagione che aspetterà i pugliesi: “E’ un torneo duro, quest’anno c’è anche la novità del mondiale invernale. In cinque campionati di Serie A mi sono salvato quattro volte quello che conta è l’equilibrio mentale e su questo stiamo lavorando oltre a tanta corsa e applicazione - riporta calciolecce.it -. Partiamo dietro secondo tanti, ma queste sono chiacchiere estive, conta solo il campo”.