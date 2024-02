Dopo Wladimiro Falcone, è Roberto D'Aversa a presentarsi ai microfoni di DAZN per anticipare i temi di Lecce-Inter: "Per far sì che si possa cambiare l'esito scontato sulla carta di una partita, dovremo dare più del 100% - le parole del tecnico dei salentini -. Dobbiamo fare una grande prestazione sotto l'aspetto dell'intensità e della determinazione per colmare quel gap tecnico che c'è tra noi e loro. Deve essere una volontà nostra".

Inzaghi ha cambiato tanto a livello di formazione, per voi cosa cambia?

"L'Inter ha una rosa ampia, è una squadra molto forte che viene da nove vittorie consecutive. Quello che dobbiamo fare noi è non ragionare su chi andrà in campo dell'Inter, ma sul fatto che dobbiamo dare tutto. Bisogna rispettare ogni avversario, ma andando in campo in maniera propositiva e con personalità".