Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, dopo l'allenamento tenutosi quest'oggi a porte aperte ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l'Inter: "C'è sempre qualcosa da perdere. Dobbiamo dare il massimo e vedere come vanno le cose. Se vinciamo con l'Inter all'80% raggiungiamo il nostro obiettivo: dobbiamo affrontarla così". D'Aversa fa anche un resoconto sui giocatori a disposizione: "Affrontiamo l'Inter che viene da 9 vittorie consecutive. La situazione meteo può incidere su qualche scelta di formazione. Federico Baschirotto non penso possa avere problemi. Su chi lo affiancherà ci sono due possibilità, sceglierò domani. Lameck Banda ha recuperato, vedremo se schierarlo domani dall'inizio. Pierotti fisicamente migliora sempre di più, però ha bisogno di tempo per l'ambientamento".

Ma l'Inter è davvero imbattibile: "I numeri del 2024 sono importanti, può sembrare impossibile fare risultato ma io nell'impossibile nel calcio non ci credo. Qualche aspetto positivo c'è: giochiamo in casa ad esempio. Dobbiamo cercare di mettere in difficoltà una squadra che ha giocato una gara di Champions".