Presente in conferenza per la presentazione alla stampa di Federico Baschirotto come nuovo difensore del Lecce, Pantaleo Corvino, responsabile generale dell’area tecnica giallorossa, ha parlato così delle operazioni realizzate fin qui dai salentini, primi avversari dell'Inter in campionato il prossimo 13 agosto: "Abbiamo fatto tanto in questo mercato, sia in uscita che in entrata", le parole del dirigente. Che ha chiuso l'incontro coi giornalisti con una battuta: "La pentola sta bollendo".