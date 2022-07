Presentato oggi ai media come neo difensore del Lecce, Federico Baschirotto non ha potuto non pensare alla prima sfida che attende i salentini in campionato, quella che li metterà di fronte ai vicecampioni d'Italia dell'Inter: "Scenderemo in campo puntando alla vittoria, se pensiamo alla sconfitta perdiamo di sicuro - ha detto il difensore prelevato dall'Ascoli -. Non ci dobbiamo demoralizzare, ci toglieremo soddisfazioni con questa mentalità. Voglio affrontare tutti gli attaccanti di A, voglio mettermi in gioco per mettermi in competizione e ambire sempre al massimo. Sono partito per il ritiro con l’Ascoli convinto di fare bene, la chiamata del Lecce non me la aspettavo ma ci ho sempre creduto e se non ci credi non ci arrivi".