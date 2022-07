"Se mi aspettavo una partita così alla prima giornata? Mi aspetto che l'Inter sia pronta sicuramente". Lo dice Marco Baroni, tecnico del Lecce, durante l'intervista concessa a DAZN nello speciale sui salentini: "Chiaro che sarà una partita bellissima, subito importante. In questo campionato comunque non ci saranno partite facili, specialmente per noi. Quindi affrontare una big subito sarà per noi di grandissimo stimolo. Sarà di difficoltà altissima ma penso sia giusto misurarsi subito coi più bravi".