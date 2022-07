Dopo il pareggio con il Bochum, ecco il successo contro la Virtus Francavilla. Il Lecce si prepara all'esordio in Serie A contro l'Inter: "Dobbiamo andare fortissimo per accelerare l'ingresso e l'inserimento di alcuni ragazzi molto giovani dalle qualità importanti in vista dell'esordio in Serie A - ha detto il tecnico dei salentini Marco Baroni a Sportitalia -. Calcolando che prima giocheremo in Coppa Italia. Dal punto di vista tattico e ambientale. Mi interessava che non ci fossero infortuni su un sintetico così".