Tocca a Mattia Zaccagni presentare la sfida di domani sera contro l'Inter per il Matchday Programme ufficiale della Lazio: "Affrontiamo i neroazzurri in un momento particolare per noi a livello di risultati, ma siamo convinti che davanti al nostro pubblico faremo una grandissima gara. Avremo di fronte la squadra più forte del campionato, per questo per portare a casa punti servirà la nostra massima prestazione, dovremo essere semplicemente perfetti".

Zaccagni ha debuttato in Serie A contro l'Inter nel 2015, e domani contro i nerazzurri potrebbe toccare quota 100 presenze con la maglia biancoceleste: "Toccare quota 100 partite con questo club è un grande orgoglio. Sono molto felice e spero di poterne collezionare altrettante".