Niente dichiarazioni di Maurizio Sarri alla vigilia del match contro l'Inter. In mancanza dell'allenatore della Lazio, è Nicolò Rovella a presentare ai media il match di domani sera in conferenza stampa.

Che partita servirà per battere la capolista?

"Per noi è una partita molto importante, servirà attenzione e voglia di fare. La gara contro l’Inter può servire per riprenderci emotivamente".

Come la tua vita si incrocia con l’Inter?

"Contro l’Inter è stata la mia prima partita in A. La mia famiglia tifa Inter e ho iniziato a giocare all’Accademia, squadra associata all’Inter. Spero che la mia famiglia domani faccia il tifo per me. La corsa Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più della Juventus, ma non lo so, sono due squadre fortissime. Spero che domani facciamo uno scherzetto ai nerazzurri".

Registi si nasce o ci si diventa? Calhanoglu è tra i migliori…

"Sicuramente Calhanoglu ha qualità incredibili. L'Inter ha sempre avuto grandi registi, guardavo anche Brozovic per come si muoveva. Il turco aveva già un tipo di gioco molto da regista. Non è una sorpresa per me. L'aveva già fatto. Sarà bello giocarci contro per vedere il suo livello".