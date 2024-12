La Lazio si prepara ad affrontare l'Inter il 16 dicembre alle 20:45 all'Olimpico, ma dovrà fare i conti con l'assenza certa di Valentín Castellanos e le condizioni incerte di Alessio Romagnoli. Castellanos, diffidato, ha ricevuto un'ammonizione durante il match contro il Napoli per un intervento su Anguissa. Questo comporta una squalifica automatica, rendendolo indisponibile per la sfida contro l'Inter.

Alessio Romagnoli, invece, ha lasciato il campo al 61' per un problema muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per determinare la gravità dell'infortunio e la sua eventuale disponibilità per la gara contro i nerazzurri.