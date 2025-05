Serata per cuori forti in Serie A, che ha visto in campo ben 18 squadre per completare la 37esima giornata. Il Napoli non va oltre lo 0-0 a Parma, ma vede lo Scudetto più vicino perché l'Inter viene fermata in casa sul 2-2 dalla Lazio e resta a -1 in classifica. Con il 3-0 al Venezia il Cagliari conquista la matematica salvezza, mentre Empoli (3-1 a Monza) e Lecce (1-0) al Torino continuano a sperare.

Il 2-0 all'Udinese permette alla Juventus di mantenere un punto di vantaggio sulla Roma (3-1 al Milan) nella corsa al quarto posto in Champions League. Spettacolare 3-2 della Fiorentina sul Bologna, mentre Verona e Como non si fanno dispetti: 1-1.

A seguire tutti i risultati e i marcatori della 37esima giornata di Serie A.