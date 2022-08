"Spero che Immobile batta tutti i record quest'anno. E anche io spero di battere qualche record.. Stiamo lavorando per questo, Sarri ci stimola sempre durante la settimana. Dobbiamo credere in quello che ci dice e oggi siamo stati ripagati. Sono contento". Così Felipe Anderson a DAZN dopo la vittoria sull'Inter. "Polemiche per la mia posizione arretrata? All'inizio le partite sono sempre difficili e noi guardiamo sempre in avanti. Non possiamo distrarci. Il gol di testa? Noi attaccanti abbiamo sempre paura dell'uscita del portiere con quelle palle che arrivano da dietro. Poi ho visto che sul cross non è uscito (Handanovic, ndr) e allora ho potuto indirizzare bene".