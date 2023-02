La Sampdoria ha appena peso Omar Colley, ceduto al Besiktas. Potrebbe però, secondo quanto riportato da Sportitalia, rafforzarsi con l'arrivo di un giocatore a parametro zero. Si tratta dello spagnolo Jesé, 29 anni, oggi svincolato dopo un lungo girovagare ma in passato tesserato anche per squadre come Real Madrid o Paris Saint-Germain.

I doriani affronteranno lunedì, nel prossimo turno di campionato, proprio l'Inter.