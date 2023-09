Anche ieri, la Curva Nord ha omaggiato con dei cori l'ex difensore nerazzurro, oggi capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. Che a fine gara, intervistato da Sky Sport, non ha nascosto di aver gradito la dedica dei tifosi interisti: "Ogni volta mi emoziono e sono contento dell'accoglienza che mi riservano ogni anno. La partita? Eravamo veramente stanchi, ma non vogliamo cambiare mai atteggiamento. Ma dobbiamo capire cosa ci insegna questa partita per trovare altre soluzioni".