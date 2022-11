"Non siamo riusciti a difendere il vantaggio, abbiamo subito il pari e poi nel secondo tempo per noi non è stato facile contro una squadra come l'Inter". Così Teun Koopmeiners a SkySport dopo il match di Bergamo. "Potevamo fare decisamente meglio, purtroppo nell'ultimo periodo abbiamo perso qualche partita di troppo".