Dopo aver mancato il secondo dei tre titoli stagionali, Joshua Kimmich ha lanciato un messaggio al Bayern Monaco: "Se non vinciamo il campionato, sarà di nuovo una stagione negativa - le parole del capitano dei bavaresi ai microfoni di Sky Sports Deutschland dopo il 2-2 di ieri sera contro l'Inter -. Dopo un’eliminazione o una sconfitta, è più semplice reagire. Se avessimo vinto qui 3-0, mi sarei preoccupato di più. Ora non abbiamo scuse: dobbiamo vincere almeno tre partite”.

Un’analisi sul percorso europeo: Non abbiamo battuto molte squadre top europee”, ha ammesso, citando le vittorie negli ottavi contro il Leverkusen e nella fase a gironi contro il Paris Saint-Germain. "Troppo spesso non riusciamo a concretizzare il nostro dominio in campo in una vittoria”.

Nonostante tutto, Kimmich ha escluso un problema di qualità: "Se avessimo problemi di qualità, non saremmo in grado di dominare così spesso. Il problema è che dobbiamo trasformare il nostro gioco in risultati concreti. Sono completamente convinto della squadra, del percorso che stiamo seguendo e, soprattutto, dell'allenatore”.