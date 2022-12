"All’andata fummo un po’ penalizzi da un risultato che non rispecchiò appieno i nostri sforzi. Giocammo una gran partita, speriamo di poterci riprendere qualcosa in questa gara alle porte che pure sarà difficile, perché sappiamo quanto l’Inter sia un’ottima squadra . Se sapremo affrontarla col giusto atteggiamento, allora potrà venirne fuori qualcosa di buono". Le parole sono di Joe Montemurro , tecnico della Juventus Women, in proiezione al big match dell'undicesima giornata della Serie A femminile contro le nerazzurre dell'ex Guarino.

"Credo di poter dire che stiamo molto bene - ribadisce la guida delle bianconere, come riporta Tuttosport -. Dopo la gara col Como ci siamo confrontati negli spogliatoi, cercando di capire cosa non ha funzionato. È a questo che servono certi tipi di partite: a rafforzare le proprie convinzioni e intervenire dove si è sbagliato. Chi gioca contro la Juve lo fa sempre come se fosse una finale e di questo dobbiamo averne piena consapevolezza. Comunque in settimana abbiamo lavorato tanto e a testa bassa, e adesso vogliamo solo ottenere qualcosa di importante da questa sfida. Stiamo cercando di mettere dentro forze fresche, ma chiunque giocherà sono convinto che farà una grande prestazione".