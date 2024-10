Dopo il primo ko stagionale, incassato questa sera in casa contro lo Stoccarda nel terzo turno di Champions League, l'allenatore della Juventus Thiago Motta ha così analizzato la partita fatta, proiettandosi sulla prossima sfida contro l'Inter: "Lo Stoccarda ha sicuramente meritato la vittoria, sono stati meglio di noi. Bisogna accettarla, migliorare e recuperare e digerire soprattutto la sconfitta al più presto possibile. Magari una notte o un giorno e poi bisognerà rialzarsi in piedi perché dobbiamo affrontare una grande partita contro l'Inter" ha detto il tecnico a Sky.

Nella fase di possesso c'era da aspettarsi di più dalla Juventus, ci vuole più personalità e più qualità?

"Nella fase offensiva dobbiamo fare meglio per competere contro una squadra come lo Stoccarda, però va fatta un'analisi più completa perché dobbiamo fare molto meglio. Abbiamo lasciato il controllo allo Stoccarda e quando recuperi la palla non sei nella migliore condizione per attaccare una squadra così. Abbiamo avuto difficoltà nella costruzione dal basso, abbiamo avuto difficoltà per arrivare in avanti, dobbiamo migliorare tantissimo ma non solo in fase offensiva, ma in entrambe le fasi di gioco. Oggi abbiamo sofferto anche in fase di non possesso, e in fase di possesso delle volte abbiamo creato qualcosa nelle ripartenze ma non abbiamo dominato il gioco e non lo abbiamo controllato. È grandissima responsabilità mia per questo, ora dobbiamo digerire la sconfitta e migliorare quanto possiamo migliorare e continuare ad andare avanti".