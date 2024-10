In casa Juventus tocca anche a Manuel Locatelli commentare a DAZN il pazzo pareggio di San Siro contro l'Inter: "Se ho detto 'lo sapevo' dopo il pareggio? Sì perché c'era la sensazione che potessimo recuperare nonostante dei gol che potevamo evitare. Ce lo siamo detti a fine primo tempo e poi sono andato da Perin e Pinsoglio in panchina: sono due che danno energia, è bello condividere le emozioni anche con chi non è in campo".

L'hai pensato anche dopo il 4-2?

"All'interno della partita ci son dei mini momenti in cui devi soffrire, quando loro hanno avuto tante occasioni e non hanno fatto gol è stato un segnale. Ad un certo punto mi son detto 'calma, usiamo la testa. Non cominciamo ad anadare tanto', perché poi rischi di prendere l'imbarcata. Invece siamo riusciti a rimetterla in piedi".

Il fatto che non si capiscano i titolari della Juve è un problema o un vantaggio?

"Le decisioni sono del mister. Abbiamo un grande centrocampo, ci sono giocatori importanti e ci dobbiamo ancora conoscere meglio tutti. La stagione è ancora lunga".

Conceicao com'è negli allenamenti?

"È un nanettino ma va veloce, c'ha fretta )ride

Hai parlato con Yildiz?

"Prima della partita, può essere un campione ma non deve mettere pressioni da solo anche se ha il 10. Dobbiamo metterlo in condizione di far bene, se entra con la testa libera fa come oggi".