Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa dopo l'1-1 di stasera contro l'Inter: "Che consapevolezza ci dà questa partita? “Ci dà la consapevolezza di aver giocato con una squadra molto forte che ci ha rispettato molto. Son partite queste dove l’episodio l’abbiamo portato a favore ma poi non devi prendere gol così. Campionato comunque lungo, qualsiasi risultato non l’avrebbe chiuso. Questa prestazione ci dà consapevolezza, non dimentichiamo che stasera è stata una bella serata. L'ambiente era voglioso, non un po' impaurito ma curioso di capire. Erano tre anni che non si giocava una partita per il primo posto. Stasera è stata una bella serata, bellissimo pubblico e bella prestazione", le parole raccolte da TMW.

Un commento alla partita di Vlahovic?

"Da quando è alla Juve ha fatto la miglior prestazione, con Chiesa più largo si è trovato in mezzo da solo e ha gestito la palla in modo migliore. Stasera è stato un passaggio importante per tutti. Detto questo venerdì giochiamo contro una squadra che l’anno scorso non ci ha fatto fare neanche un gol e con cui abbiamo perso due volte. Prepariamoci bene, lasciamo perdere la partita, abbiamo mantenuto nove punti sulla quinta".

Cosa è successo sul gol dell’Inter?

"Siamo usciti non bene sulla pressione, abbiamo concesso a loro un’azione veloce e loro sono molto bravi tecnicamente. Saltato il primo uomo sono andati dentro facile, purtroppo questo è l’unico errore che la squadra ha fatto”.

Un giudizio su Nicolussi Caviglia?

“Ha fatto una bella partita, non era facile. Lui è un ragazzo giovane ma maturo per l’età che ha, son contento della prestazione, ha fatto bene finché ha retto fisicamente, anche geometricamente. Poi Locatelli ha fatto altrettanto bene quando è entrato, c’è un bel gruppo”.



Danilo recupera per Monza?

"Si dovrebbe riaggregare alla squadra in settimana, spero sia disponibile a Monza”.

Secondo tempo sembrava un’altra partita rispetto al primo.

"C’era rispetto fra le squadre, noi siam stati bravi a restare compatti fuori dall’area e loro tendevano a rallentare perché magari avevano paura di prendere contropiede".

Avete cambiato qualcosa tatticamente durante la gara? Non li aspettavate e basta.

"Ci stiamo lavorando, prima difendevamo troppo a campo aperto. Si può essere lo stesso aggressivi ma stando più compatti”.