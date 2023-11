Arianna Caruso, attaccante della Juventus Women, ha parlato nel corso di 'DAZN Talks' presentando la sfida contro l'Inter in programma domenica a Biella: "Ci stiamo preparando: oggi abbiamo rivisto qualcosa della partita contro il Como e poi inizieremo a preparare la partita contro l'Inter. Quindi da domani saremo completamente immerse nel derby. Sicuramente è una partita importante ma noi prepariamo tutte le partite allo stesso modo. Quindi tre punti saranno importanti tanto quanto quelli contro il Como. È ovvio che il derby d'Italia ci sono più emozioni. Penseremo solo a vincere. Chi vincerà? Chi farà più gol".

Una battuta anche su Rita Guarino, suo coach in bianconero e ora alla guida delle nerazzurre: "Io sono contenta che stia facendo un bel percorso con l'Inter. Per me è stata un'allenatrice importante ed è stata una persona importante anche fuori dal campo. Io con lei sono cresciuta perché oltre che a trovarla la Juve l'ho avuta anche alla nazionale Under 17. Quindi ho fatto tutto il mio percorso con lei e posso solo che ringraziarla. La ringrazio veramente tanto".