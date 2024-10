McKennie recuperato, Nico Gonzalez e Koopmeiners no. La conferma arriva da Thiago Motta, intercettato da Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro lo Stoccarda: "Abbiamo McKennie in gruppo, Conceicao rientra dopo la squalifica in campionato e Fagioli sta bene. Gli altri no, per il momento non abbiamo Nico e Koop, poi Milik e gli altri per il momento no" le parole del tecnico bianconero, atteso domenica dal ritorno a San Siro per la sfida all'Inter.

Parlando di McKennie, Motta aggiunge in conferenza stampa che "può essere utile con Stoccarda e Inter. E' concentrato su domani, per l'Inter ci sarà tempo di pensarla. Conta quella di domani. Siamo focalizzati su quello. Chi gioca domani è al 200%. Poi vedremo".