Domani, sul campo del Como, comincia un vero e proprio tour de force per la Juventus, che nel giro di meno di un mese affronterà sette partite, tra campionato e Champions League. Impegni che Thiago Motta ha inquadrato così in conferenza stampa: "Noi abbiamo capito dal minuto uno cosa comporta giocare per la Juventus. anche se alcune volte non abbiamo ottenuto il risultato che volevano, nonostante la prestazioni - le sue parole -. Oggi siamo concentrati sulla prossima partita, contro una squadra molto interessante del campionato. Dobbiamo essere sempre pronti a competere ogni tre giorni: avremo Como, PSV, Inter, e ancora PSV".