"Siamo andati andati in svantaggio con due rigori. Siamo riusciti a mantenerci in partita, dopo il loro quarto gol è diventato tutto più difficile perché l'Inter è venuta fuori. Potevano chiudere loro la partita, noi potevamo vincerla dopo il 4-4. Devo analizzarla bene, sono successe tante cose". Questa l'analisi a offerta a caldo ai microfoni di Sky Sport da Thiago Motta, allenatore della Juve, dopi il 4-4 pirotecnico di San Siro contro l'Inter.

Oggi avete subito 4 gol evitabili.

"Ogni gara ha una storia diversa, oggi abbiamo sofferto in fase difensiva, al di là aver trovato di fronte a noi una grande squadra. Non era successo fino a qui di lasciare tante occasioni da gol all'avversario, però dall'altra parte abbiamo sempre creato pericoli. E' stata una partita aperta, sulla fascia sinistra loro è stata una gara interessante perché siamo riusciti a metterli in difficoltà".

A sinistra l'Inter crea tanto, ma lì siete stati pericolosi. Come l'avevi preparata?

"Abbiamo giocatori in forma in quel lato, come Andrea (Cambiaso, ndr) da dietro e Conceicao che puntava Bastoni sulla fascia. Per chiunque non è facile con un giocatore così veloce, poi aveva un certo vantaggio anche dal punto di vista fisico. E' un lato forte per loro in attacco, ma allo stesso tempo in difesa potevano soffrire. I nostri giocatori sono riusciti a mettere in difficoltà l'Inter da quel lato".

Perché Danilo e non Gatti al centro della difesa?

"Sono due giocatori diversi, uno per esperienza e fisicità ha dato tanto. Danilo a livello di impostazione lo vedo meglio di Federico in questo momento. Penso che loro due abbiano fatto una buona prestazione, quando è entrato Gatti ci ha dato solidità difensiva. Danilo era ammonito, non poteva andare in pressione su Lautaro e Thuram a quel punto. Abbiamo Pierre (Kalulu, ndr) e Cabal che può giocare centrale ma preferisco utilizzarlo terzino. Dipende dalle partite e dal momento di forma di ognuno".