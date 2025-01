Piove sul bagnato per la Juve, ieri alla seconda sconfitta di fila per effetto del ko in Champions League contro il Benfica. Un match nel quale è stato obbligato a dare forfait Pierre Kalulu per una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra, come evidenziato dagli esami a cui si è sottoposti stamattina.

Tra circa dieci giorni, fa sapere il club bianconero, saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero. Facile pensare che il francese salterà il derby d'Italia contro l'Inter del prossimo 16 febbraio.