Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, ha parlato a Sky Sport nel post-partita: "Partita intelligente, potevamo chiuderla prima. Vincere con l'Inter era importante e sono felice che ce l'abbiamo fatta. In questo ruolo do più equilibrio e personalità a centrocampo. Sono felice di come stiamo giocando e di come sto in campo. La nazionale? E' chiaro che ci sono rimasto male, posso solo dimostrare sul campo che mi merito di tornarci.