"Nessun rammarico, vincere in casa dell'Inter è sempre bello e difficile. Grande partita, siamo forti e molto felici". Così Manuel Locatelli a DAZN dopo l'1-0 sull'Inter. "Io mi sento bene e sono felice del momento che stiamo vivendo, dobbiamo continuare così. Meazzala o regista? Cambiano i compiti, ma anche giocando davanti alla difesa devo riuscire ad andare avanti e concludere. Mi dispiace per la Nazionale, devo lavorare duro per tornarci".