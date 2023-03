Dopo il successo sull'Inter, Gleison Bremer parla a DAZN nell'immediato post gara. "Sapevamo sarebbe stata difficile e noi abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto il mister. Una bella vittoria. Lukaku? Bel duello, ma importa la nostra vittoria - dice il brasiliano -. Zero gol subiti? Gatti è bravo, sta lavorando tanto e ha fatto bene. Dobbiamo continuare così. Volevo fare gol per festeggiare il compleanno, ma non importa. Il secondo posto? Assolutamente siamo noi, abbiamo fatto 56 punti, per non dire 58: continuamo così".