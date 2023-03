Max Allegri commenta a Sky Sport il successo bianconero nel derby d'Italia: "E' stata una bella partita contro un'Inter forte, con tecnica e fisicità. Potevamo andare sotto, poi quando siamo andati in vantaggio abbiamo avuto tre chance limpide. Nel secondo tempo le occasioni avute sono state clamorose. Dobbiamo migliorare la percentuale di realizzazione nella fase realizzativa. Lavoriamo tutti giorni per crescere: prima di questa partita, avevano giocato 3500' ragazzi che vanno dal 2001 al 2003, tolti Vlahovic e Kean. Fagioli ha fatto una gara importante, Soulé deve migliorare in zona realizzativa. Paredes? Ci ho parlato, ma devo fare delle scelte. Locatelli dà equilibrio, Rabiot sta diventando straordinario, ha un motore diverso dagli altri. La Juve ci ha messo cuore e passione, ma dobbiamo migliorare nella finalizzazione. Non sono abituato a esaltarmi: chi si esalta poi cade. Abbiamo fatto una bella vittoria perché mi fanno passare una buona sosta".