Anche Massimiliano Allegri parla a DAZN nell'immediata vigilia del Derby d'Italia. "Bremer dal 1'? Si fanno scelte in base alla partita e stasera ho preferito lui a Bonucci. Dietro ho tutti ottimi difensori, fa parte delle rotazioni - dice il tecnico bianconero -. Miretti e Fagioli al loro primo Derby d'Italia? Spero sia il primo di una lunga seria. Manca esperienza, ma hanno tecnica ed entusiasmo. Vlahovic non sta bene, ha provato ma non se la sentiva. Chiesa invece ha più minutaggio di Di Maria che ha circa 20 minuti di autonomia".