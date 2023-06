Vincenzo Italiano crede alla possibilità che la sua Fiorentina trionfi in Conference League, a patto che nella finalissima con il West Ham curi meglio quei dettagli che ne hanno determinato la condanna al cospetto dell'Inter nell'ultimo atto della Coppa Italia: "Abbiamo messo in difficoltà a lungo una finalista di Champions League per cui è chiaro che qualcosa di buono abbiamo fatto - ha detto il tecnico viola ripensando alla gara dell'Olimpico -. Siamo riusciti a proporre tutto ciò che ci ha permesso di arrivare in due finali. Da evitare ci saranno gli errori di reparto e individuali: se vogliamo uscire dal campo senza piangere, come purtroppo abbiamo fatto a Roma, non dovremo ripeterli. Dobbiamo arrivare alla finale con entusiasmo e fiducia. Dopo la gara contro l'Inter ho detto ai ragazzi che non potevamo staccare la spina. Quella contro il Sassuolo sarà una gara importante, dobbiamo onorarla al massimo".

Se in Coppa i gigliati hanno conquistato bene due finali come non accadeva da 42 anni, in campionato hanno fatto qualche passo falso di troppo, una situazione fisiologica secondo Italiano: "Non è la prima volta che accade, le tre competizioni tolgono energie. Anche l'Inter, quando vinse la Coppa Uefa, non disputò un grande campionato. Chi, come noi, arriva in fondo vuol dire che ha lavorato bene. Ho 45 anni, ho visto solo il triplete dell'Inter e quello del Barcellona. E' difficile essere performanti in 60 partite".