Atteso tra 21 giorni a San Siro, ospite dell'Inter per l'andata degli ottavi di Champions League, stasera il Porto ha fatto il suo dovere nel campionato portoghese battendo a domicilio il Maritimo 2-0. Succede tutto nella ripresa dopo un finale di primo tempo infuocato con tre espulsi: lasciano il campo per somma di ammonizioni Pablo Moreno e Bernardo Fohla nello spazio di pochi minuti, li segue anche Sergio Conceicao allontanato dalla panchina per proteste.